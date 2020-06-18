Несколько тысяч человек собрались 17 июня на митинг у офиса президента Украины. Сторонники партии Анатолия Шария выступали против политики Владимира Зеленского, сочтя, что он пошел на союз с радикалами. Сами националисты тоже пришли к офису президента, собираясь помешать акции.

Несколько тысяч человек собрались 17 июня на митинг у офиса президента Украины. Сторонники партии Анатолия Шария выступали против политики Владимира Зеленского, сочтя, что он пошел на союз с радикалами. Сами националисты тоже пришли к офису президента, собираясь помешать акции.Все начинается как мирное шествие сторонников Анатолия Шария. Сотни человек направляются к Администрации президента Украины, в планах — дойти даже до резиденции Зеленского.Одни протестующие начинают требовать отставки. Другие хотят, чтобы он вышел с ними хотя бы поговорить."Вова, выходи!" – скандируют под окнами Зеленского люди.Но Владимир вряд ли это услышит и выйдет. На прошлой неделе из-за болезни жены, у которой коронавирус COVID-19, Зеленский ушел на самоизоляцию.Пока эта группа протестующих спокойно требует встречи, к району стягиваются и противники акции. Еще за несколько часов до нее многие из украинских националистов записали обращения в интернете."Такие ребята не должны здесь быть вообще. Если они так любят Россию, они могут садится на поезд и ехать в Москву. У нас идет война с Россией", — заявили украинские националисты в своем интернет-обращении.Настроенные явно не к мирному протесту радикалы вместе с другими группами направляются в сторону акции сторонников Шария. Сначала в ход идут яйца. Одну из групп противников этого митинга полиция не пускает, полицейских пытаются обойти.МВД Украины официально заявляет, что вне политики и призывает к мирным демонстрациям. Там, где участники не прислушиваются к призыву, их разгоняют. Впервые за долгое время по улицам Киева получили возможность пройтись не только праворадикальные партии, но и те, кто к масштабным протестам не привык, как и устраивать погромы и столкновения.