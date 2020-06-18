Всероссийский онлайн-выпускной для студентов российских вузов пройдет не 4 июля, а 27 июня. Об этом сообщил министр образования и науки Валерий Фальков.

Всероссийский онлайн-выпускной для студентов российских вузов пройдет не 4 июля, а 27 июня. Об этом сообщил министр образования и науки Валерий Фальков.В этот день состоится онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники. Их поздравят ректоры вузов, главы корпораций и известные люди, передает ТАСС.Фальков выразил уверенность в том, что первый всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией. Этот праздник не только объединит вузы всей страны, даст возможность поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям.