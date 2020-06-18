Футбольный клуб Химки предоставил Российскому футбольному союзу финансовые гарантии для выступления в российской премьер-лиге. Однако подмосковный клуб все равно продолжить играть в Футбольной национальной лиге.

Футбольный клуб "Химки" предоставил Российскому футбольному союзу финансовые гарантии для выступления в российской премьер-лиге. Однако подмосковный клуб все равно продолжить играть в Футбольной национальной лиге."Химки" в итоге получили лицензию РФС-1, которая позволяет команде принимать участие в премьер-лиге, однако министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил — "Химки" останутся в ФНЛ."История такая: Российский футбольный союз имеет две лицензии — РФС-1 и РФС-2. Разница между ними — бюджет, который заявляет клуб. Видимо, заявили ту сумму, которой хватило для РФС-1, а выступать мы будем в любом случае в ФНЛ", — цитирует министра РИА Новости.Напомним, что по итогам досрочно завершенного сезона в ФНЛ "Химки" заняли второе место, позволяющее клубу выйти в российскую премьер-лигу. Однако ранее сообщалось о том, что клубу может не хватит финансирования для того, чтобы начать новый сезон в РПЛ.