Молодой человек, который катался в прицепе с ванной по центру Костромы, арестован на пять суток. А водитель автомобиля с прицепом получил аж два протокола за нарушение ПДД.

Молодой человек, который катался в прицепе с ванной по центру Костромы, арестован на пять суток. А водитель автомобиля с прицепом получил аж два протокола за нарушение ПДД.Как передает ГТРК "Кострома", накануне, 16 июня по центральным улицам областного центра каталась машина, в прицепе которой стояла ванна, а в пене полуголый мужчина. Поездка была недолгой — сотрудники полиции остановили веселый поезд и выписали штраф. Водителю машины досталось аж два штрафа — за неправильную перевозку людей и глухую тонировку автомобиля. На товарища в ванной заведено административное дело по статье "мелкое хулиганство".Учитывая тот факт, что последний уже в марте привлекался за хулиганство — он проехал снаружи троллейбуса, зацепившись за внешнюю лестницу, суд решил его арестовать.