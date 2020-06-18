В Москве побит температурный рекорд, термометры показывают плюс 30 градусов. В столице объявлен оранжевый уровень опасности погоды. Москвичам советуют пить больше воды, избегать открытого солнца. Но главный вопрос - как в жару соблюдать масочный режим.

В Москве побит температурный рекорд, термометры показывают плюс 30 градусов. Предыдущий максимум — плюс 29 градусов — был зафиксирован в 1956 году. В столице объявлен оранжевый уровень опасности погоды. Москвичам советуют пить больше воды, избегать открытого солнца. Но главный вопрос — как быть в жару со средствами защиты, в частности, как соблюдать масочный режим."Безусловно, масочный режим там, где скопление людей, наверное, все-таки нужен. Но это должно быть временное явление. Зашел человек в магазин, в какой-то офис, где контакт с людьми, с которыми он не знаком — это одна ситуация. Активное движение требует большего потребления кислорода, а в любой маске это все-таки некая гипоксия. Поэтому там, где нет контакта — в лесопарковой зоне, на улице — такого постоянного ношения масок, я считаю, не должно быть", — объяснил Армаис Камалов, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова.Жара в столице спадет к выходным. 21 июня ожидается уже плюс 20 градусов и небольшие дожди.