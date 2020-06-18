Супруга Александра Овечкина не стала прятать от общественности новорожденного наследника. Она регулярно выкладывает снимки сына в Сеть.

Супруга Александра Овечкина не стала прятать от общественности новорожденного наследника. Она регулярно выкладывает снимки сына в Сеть.Александр Овечкин и Анастасия Шубская состоят в отношениях с 2015 года. В 2016-м у влюбленных была свадьба. Через два года девушка подарила избраннику сына. Мальчика назвали Сергеем. На этом супруги не остановились.В начале 2020-го Александр и Анастасия сообщили, что в их семье скоро снова произойдет пополнение. 27 мая избранница хоккеиста родила второго наследника. Малышу дали имя Илья.Недавно Шубская поделилась в своем инстаграм-аккаунте новым снимком месячного сына. Опубликованное фото было сделано через три дня после родов. На кадре видно, как малыш спит в кроватке около водоема. Рядом находится его отец. Александр лежит на шезлонге и смотрит вдаль.Недавно хоккеист признался, что с появлением детей изменился. Он стал гораздо нежнее, ответственнее. Спортсмен каждую свободную минуту проводит вместе с наследниками и возлюбленной.1 Янв 2019 в 9:36 PSTНапомним, Александр Овечкин живет в США с 2005 года. Тогда же он стал нападающим "Вашингтон Кэпиталз". Хоккеист является обладателем Кубка Стэнли.