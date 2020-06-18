Определена дата проведения женской части теннисного соревнования Кубок Кремля, который пройдет в Москве. Согласно опубликованному календарю Женской теннисной ассоциации (WTA) турнир состоится со 2 по 8 ноября.

Определена дата проведения женской части теннисного соревнования "Кубок Кремля", который пройдет в Москве. Согласно опубликованному календарю Женской теннисной ассоциации (WTA) турнир состоится со 2 по 8 ноября.Изначально проведение турнира было запланировано на 19 - 25 октября, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в календарь — "Кубок" было решено перенести.Судьба же мужской части соревнований пока остается неизвестной. На данный момент Ассоциация теннисистов-профессионалов назвала лишь дату возобновления сезона — 14 августа.Напомним, что турнир нынешнего сезона планировалось провести в ледовом дворце "Крылатское". Но в период пандемии его переоборудовали в госпиталь для пациентов, заболевших коронавирусом. И недавно было принято решение, что спортивный объект будет выполнять функцию медицинского учреждения до конца 2020 года.Возможно, прояснение в вопросе места проведения "Кубка Кремля" наступит в конце июля, когда состоится совещание директоров ATP и WTA.