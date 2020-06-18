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<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2020-zhertvy-ne-naprasny-indiya-i-kitaj-obmenyalis-notami-i-dogovorilis-o-snizhenii-napryazhennosti.html" target="_blank">Жертвы не напрасны: Индия и Китай обменялись нотами и договорились о снижении напряженности</a> - Индия и Китай приблизились к разрешению конфликта из-за гибели десятков военных на границе. Глава индийского МИДа Субраманиям Джайшанкар пообщался по телефону с китайским коллегой. Стороны договорились снизить напряжение в приграничной зоне.