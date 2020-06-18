Молодой человек похитил ноутбук из квартиры своего знакомого.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемый – ранее судимый 22-летний житель города Костерево.Полицейские установили, что знакомый подозреваемого попросил его о помощи. Мужчина не мог попасть в свою квартиру, которая была заперта изнутри. Злоумышленник залез по газовой трубе, и, оказавшись в квартире, увидел на столе ноутбук, который решил похитить. Спрятав ноутбук под куртку, молодой человек с места преступления скрылся. Похищенное имущество он передал одному из своих приятелей для дальнейшей продажи. Вырученные денежные средства его приятель потратил на личные нужды.Обнаружив пропажу ноутбука, хозяйка похищенного имущества написала заявление в полицию, оценив причиненный ей материальный ущерб в 18 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника.Фигурант признался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.