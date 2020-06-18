В эфире телеканала Россия 1 абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 1967 года Елена Карпухина пожаловалась на то, что в доме ветеранов, куда она переехала добровольно после конфликта с родственниками, к ней относились зло и даже пытались отравить.

В эфире телеканала "Россия 1" абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 1967 года Елена Карпухина пожаловалась на то, что в доме ветеранов, куда она переехала добровольно после конфликта с родственниками, к ней относились "зло" и даже пытались отравить.69-летняя бывшая спортсменка подозревает, что постояльцев пансионата чем-то "подкармливают", и в результате они внезапно впадают в беспробудный сон.Карпухина говорит, что такое бывало и с ней. Она называет пансионат для престарелых, за комнату в котором платила 46 тысяч в месяц, "конвейером смерти", в котором перенесла много издевательств.В результате пожилая женщина решила вернуться в свою квартиру, которую из-за разногласий с дочерью отписала государству.Помочь Карпухиной попросила Ольга Молчанова — художественный руководитель одной из телепрограмм, когда увидела, в каких условиях живет чемпионка мира."Был чудовищный эпизод. К ней ночью явились какие-то два человека, которые представились докторами психиатрической лечебницы и устроили допрос!" — возмущается Молчанова.Действительно ли в этом доме ветеранов издеваются над стариками? Почему было такое отношение к Елене Карпухиной?Из-за чего она рассорилась с дочерью и ее семьей, и зачем отписала квартиру государству?Что о ней рассказывают ближайшие родственники? И зачем знаменитая спортсменка выкладывает семейные тайны посторонним людям?Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".