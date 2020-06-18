Актрису Кристен Стюарт, известную по фильму Сумерки, утвердили на роль принцессы Дианы в ленте режиссера Пабло Ларраина. Фильм будет носить название Спенсер.

Актрису Кристен Стюарт, известную по фильму "Сумерки",утвердили на роль принцессы Дианы в ленте режиссера Пабло Ларраина. Фильм будетносить название "Спенсер".Картина Ларраина расскажет о непростом времени для невесткибританской королевы. Это период, когда леди Диана поняла, что ее брак с принцемЧарльзом разрушен и необходимо развестись.Пабло Ларраин уверен, что Кристен Стюарт идеально подходитна роль экс-невестки британского монарха. Артистка, по мнению режиссера, сочетаетв себе хрупкость, таинственность и силу.Съемки запланированы на начало 2021 года. Написать сценарий дляфильма "Спенсер" доверили Стивену Найту. Продюсерами картины выступят Хуан деДиос, Пол Уэбстер, Джанин Джаковски, Джонас Дорнбах и Пабло Ларраин.По словам режиссера фильма "Спенсер", история принцессы Дианы – сказка наоборот. "Когда кто‑то решает не быть королевой и говорит: "Ялучше уйду и буду собой", это большое решение", – рассудил Ларраин18 Июн 2020 в 2:00 PDTНапомним, что поклонники королевской семьи Великобритании снетерпением ожидают выхода пятого сезона сериала "Корона". . Производством теленовеллы занимаетсякомпания Netflix.В новой части монарха будет играть актриса Имельда Стонтон. Особуюпопулярность она получила благодаря роли Долорес Амбридж в экранизациях "ГарриПоттера". Пятый сезон сериала "Корона", скорее всего, станет заключительным.