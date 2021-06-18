Злоумышленник в своей фотостудии на 2-й Карачаровской улице во время фотосессий совершал противоправные действия в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста...

"Сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Московского уголовного розыска и ГУУР МВД России задержали фотографа, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних", – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По предварительным данным, злоумышленник в своей фотостудии, расположенной на 2-й Карачаровской улице в столице, во время фотосессий совершал противоправные действия в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время правоохранительными органами установлено трое детей, пострадавших от действий подозреваемого. Он заключен под стражу.В ходе обыска в фотостудии изъята аппаратура, которая, предположительно, использовалась в незаконной деятельности.