За сутки во Владимирской области от коронавируса умер ещё один пациент. Об этом 18 июня сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1240 ..

За сутки во Владимирской области от коронавируса умер ещё один пациент. Об этом 18 июня сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1240 летальных исходов.При этом 32047 пациентов с Covid-19 оправились от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 52 человек.Напомним, что за минувшие сутки медики в области ещё 61 случай ковида.За сутки в регионе дополнительно 133 койки для больных коронавирусом.