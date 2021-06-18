В эту субботу отмечают два необычных праздника: День бабочек и Всемирный день неспешной прогулки.

В эту субботу отмечают два необычных праздника: День бабочек и Всемирный день неспешной прогулки.А главное, что оба праздника можно объединить - например, во время путешествия по городу понаблюдать за полётом бабочки-репейницы. Ещё её называют "чертополоховкой". В последние годы отмечается сокращение численности этого вида. В Смоленской области бабочка уже занесена в региональную Красную книгу. Ещё больше об этой одновременно хрупкой и сильной бабочке знает Владимир Горькавый - научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Владимир Горькавый, научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Размах крыльев у бабочек доходит до шестидесяти пяти миллиметров. У этого вида не выражен половой диморфизм, то есть самца внешне невозможно отличить от самки. Окраска крыльев сверху - кирпично-красная с чёрными пятнами. На другой стороне выражены четыре, пять глазков желтого цвета с чёрно-синим наполнением.