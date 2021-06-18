На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 июня лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 июня лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 - во Владимире6 - в Гусь-Хрустальном районе6 - в Муромском районе2 - в Юрьев-Польском районе3 - в Петушинском районе3 - в Александровском районе6 - в Ковровском районе3 - в Камешковском районе3 - в Киржачском районе1 - в Кольчугинском районе2 - в Вязниковском районе2 - в Меленковском районе2 - в Суздальском районе2 - в Собинском районе1 - в Судогодском районе2 - в Селивановском районе1 - в Гороховецком районе1 - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 434 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).