На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 июня
лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 июня лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
15 - во Владимире
6 - в Гусь-Хрустальном районе
6 - в Муромском районе
2 - в Юрьев-Польском районе
3 - в Петушинском районе
3 - в Александровском районе
6 - в Ковровском районе
3 - в Камешковском районе
3 - в Киржачском районе
1 - в Кольчугинском районе
2 - в Вязниковском районе
2 - в Меленковском районе
2 - в Суздальском районе
2 - в Собинском районе
1 - в Судогодском районе
2 - в Селивановском районе
1 - в Гороховецком районе
1 - в Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 434 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).