Благоустройство дворов во Владимире - в центре внимания администрации областного центра. Сегодня чиновники проверили, как реализуется программа Формирование комфортной городской среды.

Благоустройство дворов во Владимире - в центре внимания администрации областного центра. Сегодня чиновники проверили, как реализуется программа "Формирование комфортной городской среды".Дмитрий Еропов, заместитель начальника управления ЖКХ:- По заявкам, которые мы собирали в том году, а также осуществляли добор в этом году, депутаты общественной комиссии, которые участвовали вместе с общественниками, отобрали дворы для этого года. В том числе потом мы отобрали 7 дворов, которые пошли на экономию, в настоящее время больше половины объектов, оставшиеся, можно сказать, единицы - дворы в ближайшее время тоже приступят.На сегодня незаконченных дворов всего тринадцать. Их должны отремонтировать до 1 июля этого года. Кстати, в начале в список вошли двадцать четыре двора, но благодаря экономии на торгах администрация города смогла включить в него еще семь дворовых территорий. Всего на реализацию программы было выделено 100 миллионов рублей.И уже в сентябре горадминистрация планирует перейти ко второму этапу благоустройства парка "Добросельский".Галина Ульянова, житель дома:- Были просто ужасные ямы, то есть, ходить было зимой невозможно, летом стояли лужи, дорога 40 лет не ремонтировалась, сами понимаете. Было просто ужасно. Сейчас очень хорошо, считаю такие программы очень нужны и очень полезны.