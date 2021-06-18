Анатолий Минчев из Меленок - спортсмен Федерации бильярдного спорта Владимирской области - выиграл серебряную медаль в Первенстве России Динамичная пирамида.

Анатолий Минчев из Меленок - спортсмен Федерации бильярдного спорта Владимирской области - выиграл серебряную медаль в Первенстве России "Динамичная пирамида". Соревнования проходили в Евпатории, в Крыму, среди юношей от тринадцати до шестнадцати лет. В бильярдном спорте приняли участие сто шестьдесят четыре спортсмена из двадцати семи регионов России.Анатолий Минчев, спортсмен Федерации бильярдного спорта Владимирской области:- В целом, я доволен своим выступлением. Я занял второе место, шёл к этому очень долго. Занимал пятое место три раза на международных турнирах и других первенствах России. В этот раз у меня получилось завоевать медаль.