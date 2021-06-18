Оппозиционер Валерий Цепкало рассказал, почему считает Александра Лукашенко трусом

Оппозиционер Валерий Цепкало рассказал, почему считает Александра Лукашенко трусомБелорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что считает президента Александра Лукашенко трусом. Он выпустил ролик на своем ютуб-канале, где перечислил сразу несколько причин.Политик рассказал об обращении отца Софии Сапега к белорусскому президенту с просьбой отпустить его дочь. Напомним, Сапега была задержана силовиками вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем после посадки якобы заминированного самолета в Минске.Цепкало заявил, что чувства отца понять можно, но человек, имеющий чувство собственного достоинства, не будет слушать "мольбы о помощи и жалостливые обращения". Сильный человек, по его мнению, способен простить или хотя бы вступить в диалог."А этот испугался дискуссии с домохозяйкой Светой", – заявил Цепкало, естественно, имея в виду Александра Лукашенко и Светлану Тихановскую. Оппозиционер отметил при этом, что у Тихановской нет опыта, а у Лукашенко "десять шагов преимущества", однако он все равно испугался переговоров.Валерий Цепкало сравнил действующего президента Белоруссии с предыдущим президентом Украины. "Я уважаю Петра Порошенко" – подчеркнул политик. По его словам, тот не испугался провести "сильную дискуссию" с Владимиром Зеленским на стадионе. Цепкало уверен, что украинцы относятся с уважением к "мужскому поступку" Порошенко – отказу цепляться за власть.Оппозиционный политик подчеркнул, что Лукашенко поступает как трус, когда ждет просьб о помиловании "человека, который ни в чем не виновен". Он заявил, что белорусский президент взял Сапегу в заложники и пристыдил силовиков, которые "ни за что взяли пацана" (Романа Протасевича – прим. автора).