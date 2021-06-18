Утром 18 июня на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись маршрутное такси и автобус, передает . На записи с камер наружного наблюдения видно, как микроавтобус влетел в ..
<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2021-dtp-s-avtobusom-v-peterburge-popalo-na-video.html" target="_blank">ДТП с автобусом в Петербурге попало на видео</a> - Утром 18 июня на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись маршрутное такси и автобус, передает . На записи с камер наружного наблюдения видно, как микроавтобус влетел в ..
[url=https://33live.ru/novosti/18-06-2021-dtp-s-avtobusom-v-peterburge-popalo-na-video.html]ДТП с автобусом в Петербурге попало на видео[/url] - Утром 18 июня на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись маршрутное такси и автобус, передает . На записи с камер наружного наблюдения видно, как микроавтобус влетел в ..