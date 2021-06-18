Утром 18 июня на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись маршрутное такси и автобус, передает . На записи с камер наружного наблюдения видно, как микроавтобус влетел в ..

Утром 18 июня на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись маршрутное такси и автобус, передает . На записи с камер наружного наблюдения видно, как микроавтобус влетел в остановившийся транспорт. В результате пострадали семеро человек. Из них шестеро попали в больницу.