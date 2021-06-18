За год сервис «Ростелеком Книги» – совместный проект цифрового провайдера и «ЛитРес» – подключили почти две тысячи владимирцев. Ежемесячный прирост числа пользователей услуги составляет в среднем 200 человек. Пик востребованности пришелся на апрель-май 2020 года, когда услугой воспользовались почти 500 клиентов. Подключить сервис могут абоненты «Домашнего интернета» от «Ростелекома».

За год сервис «Ростелеком Книги» – совместный проект цифрового провайдера и «ЛитРес» – подключили почти две тысячи владимирцев. Ежемесячный прирост числа пользователей услуги составляет в среднем 200 человек. Пик востребованности пришелся на апрель-май 2020 года, когда услугой воспользовались почти 500 клиентов. Подключить сервис могут абоненты «Домашнего интернета» от «Ростелекома».Пользоваться библиотекой можно с компьютера или со смартфона, книги доступны на сайте или в мобильном приложении «Читай!» на устройствах с операционной системой iOS или Android. На выбор предлагается несколько вариантов подписки. «Базовый» подойдет тем, кто привык читать классику и популярные произведения: в подписку входит 135 тысяч электронных книг. Подписка «Премиум» дополнена бизнес-литературой и бестселлерами. Для любителей совмещать полезное с приятным и слушать книги в машине или на пробежке подойдет тариф «Аудио», который включает в себя 26 тысяч аудиокниг разных жанров. Тем, кто хочет получить все и сразу, можно оформить подписку «Все включено», где собрано 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Любовь к литературе в нашей стране неизменна, однако читать можно в разных форматах, в том числе и в электронном виде. Для пользователя – сплошная польза, ведь в маленьком телефоне или планшете можно хранить целую библиотеку из тысяч книг. Тем более что за две бесплатно-ознакомительные недели можно узнать все возможности услуги, ее функционал, оценить принцип работы и начать собирать персональную коллекцию любимых произведений. Каждая подписка предоставляет доступ к обширному каталогу книг, которые теперь не нужно покупать по одной. Читать тексты можно онлайн или же загружать их в приложение и открывать даже там, где нет интернета. Более того, пользоваться услугой можно всем членам семьи: доступ к библиотеке открывается одновременно для пяти устройств. Ну а новинки здесь появляются гораздо быстрее, чем в книжном магазине».Светлана Ромашина, пользователь сервиса «Ростелеком Книги»:«Я фанат книг! Обожаю читать всегда и везде, днем и ночью, в поездках и просто дома под уютным пледом. Электронные книги для меня стали идеальным решением, иначе я бы разорилась при покупке печатных изданий. Попробовала несколько мобильных приложений и остановила свой выбор именно на “ЛитРесе”. Что меня покорило в первую очередь, так это удобный интерфейс, в котором нет лишних примочек, только отвлекающих от чтения. Понравилась настройка шрифта и размера и особенно ночной режим. Можно не бояться за свое зрение, выбрав любой удобный формат. Все эти опции делают процесс чтения очень комфортным. Я могу взахлеб прочитать десяток книг в месяц по цене одного бумажного издания».Стать подписчиком сервиса «Ростелеком Книги» просто: для этого нужно оформить подписку в личном кабинете провайдера на странице услуги «Домашний интернет», следуя подсказкам системы. Подробную информацию о сервисе и тарифах можно узнать на «Ростелекома».