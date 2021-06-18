На вызов выезжали 27 единиц техники и 49 сотрудников ведомства.

Двое мужчин пострадали в результате пожара на фабрике по изготовлению бруса в Струнино на улице Островского.Вечером 17 июня в 18:27 на пульт пожарной охраны поступил вызов. Звонивший сообщил о возгорании в производственном здании в Александровском районе. По прибытии пожарных установлено, что горят двацеха, котельная и готовая продукция.К тушению привлекались не только ближайшие пожарно-спасательные подразделения, но так же Владимирский пожарно-спасательный гарнизон. На место ЧП выехал начальник ГУ МЧС России полковник внутренней службы Алексей Купин.На пожаре работало три лафетных ствола, шесть стволов «Б» и пять стволов «А».Пожар был локализован на площади 3000 квадратных метров. В 22:23 открытое горение потушили.По предварительным данным пресс-службы МЧС, пострадали двое мужчин. Оба госпитализированы.На вызов выезжали 27 единиц техники и 49 сотрудников ведомства.