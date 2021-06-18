Эксперт положительно оценил высказывание президента Швейцарии в адрес Владимира Путина

Эксперт положительно оценил высказывание президента Швейцарии в адрес Владимира ПутинаПрезидент Швейцарии Ги Пармелен, страна которого организовала российско-американский саммит, поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом. Политик заявил, что ценит прямоту российского президента.Политолог Леонид Савин уверен, что российский президент всегда впечатлял своих европейских коллег. При этом по сравнению с американским коллегой, Владимир Путин был более адекватен на саммите, считает Савин.Эксперт уверен, что Швейцария нейтральна по отношению к России и на мировой арене в целом, при этом страна против чрезмерных санкций и позиции силы. Савин добавил, что адекватная оценка российского президента — это нормальная позиция властей Швейцарии, которая балансирует между интересами Запада и России.Напомним, 16 июня в Женеве состоялся саммит Владимира путина и Джо Байдена. Стороны обсудили Минские соглашения и безопасность во всем мире. Переговоры шли более четырех часов. После саммита Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой.Ранее политолог Валерий Гарбузов . Он считает, что страны способны перезапустить двусторонние отношения после встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Для этого страны должны создать специальные рабочие группы, которые будут заниматься восстановлением отношений двух великих держав.