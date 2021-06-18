В пятницу после обеда губернатор Сипягин собрал оперативный штаб, на котором стало ясно, что в ближайшие две недели мы будем жить по другому. Если коротко, людей начинают делить на привитых и

В пятницу после обеда губернатор Сипягин собрал оперативный штаб, на котором стало ясно, что в ближайшие две недели мы будем жить по другому. Если коротко, людей начинают делить на привитых и непривитых. У последних могут возникнуть проблемы с посещением массовых мероприятий. Собираться можно только на ограждённых территориях – тем, кто сделал прививку или у кого