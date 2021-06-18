Речь идет о тесте на ковид или сертификате о прививке

Во Владимирской области внесен ряд ограничений в регламент проведения массовых мероприятий, сообщила пресс-служба региональной администрации.Так, с 21 июня культурные и спортивные мероприятия могут проводиться только на открытом воздухе. Присутствовать на них смогут люди, имеющие сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19, либо отрицательный тест (не старее трех дней).Концерты и спектакли в учреждениях культуры могут проходить при 75%-процентной заполняемости зрительного зала.Посещать музейные экспозиции можно группой до 30 человек, прибывших на одном транспортном средстве. Либо сборной группой до 10 человек.Спортивные мероприятия могут проводиться с 50%-заполняемостью трибун.Владимирским работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленку.«Особое внимание следует обратить на лиц старшего возраста, работников с хроническими заболеваниями и беременных», — отмечается в пресс-релизе.Что касается детей, то владимирским подросткам запретили гулять по торговым центрам без родителей.Напомним, ограничительные меры введены из-за ухудшения эпидобстановки в регионе.