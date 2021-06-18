Во время пожара сгорело продукции на пять миллионов рублей.

Следственный комитет по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту взрыва газа в цехах по производству бруса в Струнино.Следователи проверяют фабрику на предмет нарушений правил безопасности при проведении строительных и других работ на деревообрабатывающем предприятии.В результате взрыва голубого топлива пострадали двое мужчин, которые были госпитализированы. У одного из них обожжено порядка 50% поверхности тела.В результате ЧП сгорела готовая деревянная продукция на сумму около пяти миллионов рублей. На месте пожара работают следователи и криминалисты.Напомним, что вечером 17 июня в 18:27 на пульт пожарной охраны поступил вызов. Звонивший сообщил о возгорании в производственном здании в Александровском районе. По прибытии пожарных установлено, что горят два цеха, котельная и готовая продукция.К тушению привлекались не только ближайшие пожарно-спасательные подразделения, но так же Владимирский пожарно-спасательный гарнизон. На место ЧП выехал начальник ГУ МЧС России полковник внутренней службы Алексей Купин.На пожаре работало три лафетных ствола, шесть стволов «Б» и пять стволов «А».Пожар был локализован на площади 3000 квадратных метров. В 22:23 открытое горение потушили.На вызов выезжали 27 единиц техники и 49 сотрудников ведомства.