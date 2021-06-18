Готовятся к единому дню голосования. Как в регионе обучают наблюдателей, рассказали в Общественной палате Владимирской области. С марта по июнь во всех муниципалитетах провели 150 семинаров.

Готовятся к единому дню голосования. Как в регионе обучают наблюдателей, рассказали в Общественной палате Владимирской области. С марта по июнь во всех муниципалитетах провели 150 семинаров. Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области: Люди граждански активные. Мы полагаем, что в общей сложности к выборам будет готово порядка 6000 наблюдателей. При этом за минувший период было