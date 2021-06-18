Сегодня в 18.27 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в производственном здании по изготовлению пиломатериалов по адресу Александровский район, г. Струнино, ул. Островского, 7.

Сегодня в 18.27 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в производственном здании по изготовлению пиломатериалов по адресу Александровский район, город Струнино, улица Островского, 7.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горят два цеха, котельная и готовой продукции, общей площадью более 9 тысяч квадратных метров. На место дополнительно прибыли 15 единиц техники и 40 человек.Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту возгорания деревообрабатывающего завода в Александровском районе.В настоящее время на месте пожара работают сотрудники МЧС, на место выехал александровский городской прокурор.Есть сведения о двух пострадавших, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в местную больницу.Органами прокуратуры устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям руководства предприятия и его сотрудникам в части соблюдения безопасности условий труда.