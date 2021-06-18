Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрасну время. А главное - не мошенничать! 1. Вы участвуете в соревнованиях и обогнали бегуна, занимающего вторую позицию. Какую позицию вы теперь занимаете? Ответ: Если вы ответили, что вы теперь первый - то вы абсолютно не правы. Вы обогнали второго бегуна и заняли его место, так что вы теперь на второй позиции. Попробуйте не ошибиться во втором вопросе. 2. Вы обогнали последнего бегуна, на какой позиции вы теперь находитесь? Ответ: Если вы ответили на предпоследнем - вы опять абсолютно не правы. Подумайте. Как можно обогнать бегуна, идущего последним? Если вы бежите за ним, значит он не последний. Ответ - это невозможно. Получается, что использование мозга ваша не самая сильная сторона. Как бы то ни было
еще анекдот!