С 17 июня 2021 года введены ограничения водопользования на реке Оке в границах Мурома.

С 17 июня 2021 года введены ограничения водопользования на реке Оке в границах Мурома.В соответствии с постановлением администрации округа Муром, результатами инструментальных исследований выявлено несоответствие проб воды из Оки требованиям СанПиН.В зоне отдыха - на пляже в районе левого берега реки (съезд по улице Воровского) должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности.Фото: