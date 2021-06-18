Летом 2021 года Фонд капитального ремонта Москвы запланировал работы в домах на севере и востоке города. В жилых зданиях обновят электросети, канализацию, системы холодного водоснабжения и теплоснабжения. Также будут отремонтированы подвалы, подъезды и крыши.

Летом 2021 года Фонд капитального ремонта Москвы запланировал работы в домах на севере и востоке города. В жилых зданиях обновят электросети, канализацию, системы холодного водоснабжения и теплоснабжения. Также будут отремонтированы подвалы, подъезды и крыши.Капитальный ремонт проведут в доме, находящемся по адресу: 1-я Владимирская улица, дом 37/15 (район Перово). Здание было построено в 1954 году по индивидуальному проекту. Этим летом здесь приведут в порядок канализацию, системы холодного водоснабжения и теплоснабжения, отремонтируют крышу.В доме 53 на Вятской улице (Савеловский район) приведут в порядок подъезд и фасад. Также заменят коммуникации. Пятиэтажка была построена в 1960 году. Наружные стены дома выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 400 миллиметров, а внутренние — из бетонных панелей толщиной 220 миллиметров.В пятиэтажной "хрущевке" по адресу 1-й Амбулаторный проезд, дом 7а (район Аэропорт) в ходе капитального ремонта специалисты подчеркнут архитектурные особенности дома: например, красный карниз и фигурный узор под крышей, которые сейчас не заметны.В соседних домах по адресу 1-й Амбулаторный проезд, дом 5, корпуса 1 и 2 также обновятинженерные коммуникации, отремонтируют подвалы, подъезды и фасады. Интересно, что два корпуса кирпичных пятиэтажек соединены частью стены, однако они были построены с разницей в три года. Одному исполнилось 62 года, другому — 59 лет.Капремонт проведут и в доме 3 на улице Бажова (район Ростокино). В здании 1956 года постройки обновят электросети, системы горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализации. Также отремонтируют крышу, подвал и подъезды. Те же работы запланированы в доме 10 на улице Фонвизина (Бутырский район).Что касается дома 9 в проезде Добролюбова, то здесь строителям необходимо максимально восстановить исторический облик здания, построенное в 1948 году по индивидуальному проекту. Главный декор фасада напоминает о сталинском ампире, но в планировке самого здания прослеживается эпоха функциональной типовой архитектуры.Все строительно-монтажные работы в этих домах проходят в строгом соответствии со стандартами и правилами. В случае возникновения вопросов или нареканий по ремонту жители могут обратиться в Фонд капитального ремонта, позвонив по телефону: +7 (495) 695-64-20.