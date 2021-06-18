Купание... серого лося. На реке Содышка в объектив попал лесной исполин, который, похоже, тоже решил освежиться.

Купание... серого лося. На реке Содышка в объектив попал лесной исполин, который, похоже, тоже решил "освежиться".Необычное видео сняли отдыхающие. Кадры появились во владимирском паблике. И видео продолжает набирать просмотры. Заплыв лесного пловца показал: он в отличной форме. Достигнув цели, великан скрылся в роще.А в Вязниках запечатлели "примерную" косулю. Автор видео, которое появилось в "Подслушано Вязники" - Игорь Федотов. Грациозное животное переходило дорогу. Предварительно, как и полагается пешеходу, оценив ситуацию на трассе. Эти природные кадры набрали уже почти 3 тысячи просмотров.