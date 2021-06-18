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<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2021-nashi-kollegi-snyali-film-o-sudbe-odnogo-iz-pervyx-rossijskix-aviatorov.html" target="_blank">Наши коллеги сняли фильм о судьбе одного из первых российских авиаторов</a> - Фильм-победитель третьего Всероссийского фестиваля Золотое кольцо. Наши новосибирские коллеги рассказали о судьбе одного из первых российских авиаторов, талантливом изобретателе - Борисе Масленникове.