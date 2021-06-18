Переполненные автобусы , маршруты с пересадками, долгое ожидание на остановках. С какими проблемами еще столкнулись владимирцы сегодня после отмены шести маршрутов компанией АДМ расскажет Александр Сыпченко.

Переполненные автобусы , маршруты с пересадками, долгое ожидание на остановках. С какими проблемами еще столкнулись владимирцы сегодня после отмены шести маршрутов компанией АДМ расскажет Александр Сыпченко.Личный транспортный антирекорд установила Татьяна Королева из Владимира. Прождав автобуса из центра в Доброе полтора часа. Причем, поздним вечером.Татьяна Королева, жительница Владимира:- В10 были на остановке, до половины 12 -го прождали транспорт, девушка над нами сжалилась , на такси прихватила.Работу общественного транспорта не критикует только ленивый. А с 18 июня ситуация еще больше осложнилась. Некогда доминирующий на рынке перевозчик - компания АДМ- заявила , что не намерена продлевать контракт и отказалась еще от шести маршрутов, причем большинство из них социальные, оставив себе только 26й и 28й. После этого интервалы между оставшимися городскими рейсами заметно увеличились. В часы пик на остановках собирается по 20-30 человек. Люди, мягко сказать, обеспокоены и озадачены. Что будет с льготным проездом?Елена Спирина, жительница Владимира:- Обычно я ждала недолго, а сейчас мне кажется будем долго ждать. Мне кажется это неудобно, сейчас хотят и проездные отменить все, это тоже не очень. Я покупала проездной за 1500 рублей, могла ездить на любом автобусе фактически, а сейчас 1500 я не знаю покупать его или нет.И все же многие уверены, что отказ АДМ от маршрутов пойдет городу на пользу. Видимо, еще свежи воспоминания, когда в морозы газомоторные машины ломались на ходу или вовсе не заводились. Альбина Бутусова надеется , что новые перевозчики будут работать лучше.Альбина Бутусова, жительница Владимира:- Будет лучше, потому что адмовские автобусы постоянно ломаются, зимой так вообще невозможно ездить, постоянно ломаются. Компания АДМ вам не нравится? - Однозначно.Альбина Бутусова, жительница Владимира:- Когда раньше был Биганов вообще разговора не было, все было четко и понятно, даже люди, которые приезжали из Подмосковья говорили как у вас здорово у нас с ума сойдешь, с Подольска приезжала сестра, а у вас не успеваешь подойти 5 минут и автобус в любом направлении.В администрации Владимира в срочном порядке провели переговоры с другими перевозчиками и оперативно организовали временные маршруты, которые также будут обслуживаться автобусами большого класса.Андрей Мольков, начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и связи администрации города Владимира:- Были организованы в спешном порядке 2 маршрута, один в Юрьевец, другой в Энергетик, которые позволили жителям хотя бы доехать до основных маршрутов, которые проходят по центру города Владимира.К сожалению, в Энергетик и Юрьевец придется ездить с пересадками. Соответственно , и платить в два раза больше. Но единые проездные и проездные для льготников на новых маршрутах действуют. Эта временная схема, уверяют в администрации Владимира. Пока не определится основной перевозчик вместо АДМ. Его выберут по конкурсу , и на данный момент заявок не поступало. Главное, чтобы временное не стало постоянным.Александр Сыпченко, Семен Карпов Вести Владимир