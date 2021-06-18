Долгосрочный масштабный проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья» работает для жителей Владимирской области более пяти лет. 226 000 земляков уже получили бесплатные медицинские консультации у специалистов из областного центра.

Долгосрочный масштабный проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья» работает для жителей Владимирской области более пяти лет. 226 000 земляков уже получили бесплатные медицинские консультации у специалистов из областного центра.Подробности – в нашем сюжете.Работа передвижных центров здоровья очень востребована в регионе. Проект развивается. В медицинских комплексах проходят новые обследования. Для жителей Собинки было проведено УЗИ сосудов нижних конечностей.Марина Бровцева, специалист УЗИ:- В Собинке мы сегодня первый раз делаем УЗИ вен нижних конечностей. Это обследование очень востребовано. Это обследование нужно выполнять практически всем во всех возрастах. К УЗИ вен нижних конечностей специально готовиться не нужно. Выполняется оно довольно-таки быстро. Где-то в течение получаса, зависит от ситуации.Тамара Тарасова, председатель Совета ветеранов города Собинка, заслуженный работник культуры Российской Федерации:- Центр здоровья Григория Викторовича Аникеева в нашем городе очень востребован. Потому что это как второе дыхание! Мы их очень ждем всегда. И очень хорошо, что они всегда на одном и том же месте. Люди уже знают, идут, смотрят, прочитали в газете. Поэтому я считаю, что это очень нужное дело!Очень важно вовремя попасть на прием к врачу, сделать диагностику и, при необходимости, пройти лечение.Татьяна Водонова, жительница города Собинки:- Все хорошо, все очень тщательно обследывалось. Все хорошо, все устраивает.Главная задача передвижных центров – сохранение здоровья жителей Владимирской области.Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ:- А так как здоровье - самое главное, мы сделали так, чтобы как можно больше людей к нам ходило. То есть, качественная медицина, бесплатная медицина, хорошие центры, хорошее оборудование, в итоге получается хороший эффект. Людей очень много приходит к нам, постоянно приходят, запись идет непрерывно. И это очень знаково для нас, очень важно.Все подробности о выездах вы можете узнать на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в социальных сетях.