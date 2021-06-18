В Московской области завершился первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, передают . Власти обработали порядка 15 тысяч гектаров земли. Ожидается, что вторая фаза ..

В Московской области завершился первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, передают "". Власти обработали порядка 15 тысяч гектаров земли. Ожидается, что вторая фаза завершится 10 июля. После этого стартует третий этап, который продлится до 10 августа.