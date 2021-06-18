При обследовании места проживания подозреваемого обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочные материалы, магниты, а также 26 полимерных пакетов с неизвестным веществом внутри...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОНК УВД по СВАО при силовой поддержке ОСН «Гром» задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.Оперативникам поступила информация о 28-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории столицы посредством тайников-закладок с помощью интернет-магазинов.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан около одного из домов на улице Бестужевых.При проведении обследования по месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочные материалы, магниты, а также 26 полимерных пакетов с неизвестным веществом внутри. Исследованием установлено, что изъятое из трех пакетов содержит в своем составе наркотическое средство – N-метилэфедрон, массой около 500 граммов. Остальное направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Далее оперативники обследовали места тайников на территории парковой зоны, которые успел сделать злоумышленник. В тайниках, замаскированных под склеенную листву, полицейские обнаружили пять свертков, согласно исследованию, с наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, массой около 5 граммов.Следствием УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.УНК ГУ МВД России по г. Москве