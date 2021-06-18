Петр Порошенко считает клеветой заявление Дмитрия Гордона о его сговоре с Владимиром Путиным

Петр Порошенко считает клеветой заявление Дмитрия Гордона о его сговоре с Владимиром ПутинымАдвокат Илья Новиков, представляющий интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, обратился в один из судов города Киева с исковым заявлением, ответчиком по которому признан журналист Дмитрий Гордон. Об этом сообщается в официальном фейсбук-аккаунте оппозиционной партии Европейская Солидарность, которую возглавляет Петр Порошенко.Бывший украинский президент считает заявление Гордона недостоверной информацией и намерен опровергнуть его слова в судебном порядке. Речь идет об обвинении Петра Порошенко в некоторых тайных договоренностях с российским лидером Владимиром Путиным. Якобы в 2014 году действующий президент приказал украинской армии покинуть без боя город Мариуполь. Об этом журналист заявил в эфире политического ток-шоу.Теперь Порошенко намерен судиться с Гордоном, чтобы признать его слова клеветой. Адвокат Илья Новиков подчеркнул, что его доверитель не намерен требовать извинений в эфире того же телеканала, где была озвучена, с его слов, сложная информация, потому что они уже не спасут ситуацию. Более того, сторона истца не предъявила к ответчику требований компенсации морального вреда.Подчеркивается, что Дмитрий Гордон, несмотря на критику различных экспертов, отказался забирать слова обратно и извиниться "за ложь". Однако журналист заявил о готовности явиться в суд.