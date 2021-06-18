Во Владимире прошло внеочередное заседание межнациональной комиссии региона под председательством Елены Качуровской, директора департамента региональной политики.

Во Владимире прошло внеочередное заседание межнациональной комиссии региона под председательством Елены Качуровской, директора департамента региональной политики.Представители диаспор обсудили ближайшие планы по укреплению межнационального единства. Это различные форумы, культурные события, спортивные состязания. Но планы под угрозой из-за возможных ковидных ограничений. Единственный вариант решения проблемы - усилить агитацию за вакцинацию, возможно, даже организовать мобильные пункты вакцинации на фестивалях и форумах. Чтобы каждый желающий мог пройти иммунизацию.Элеонора Савельева, президент "Еврейской национально-культурной автономии Владимирской области":- Буквально начиная с Екатерины II в России начали делать прививки. И я думаю, что прививка - это, конечно, панацея от этой страшной беды. Я сама сделала прививку, мои близкие сделали и в Израиле, и в Германии. Ни у кого никаких побочных эффектов не было.Абос Уциев, председатель "Ассамблеи народов Владимирской области":- Нет вообще сомнения, лично я не вакцинировался, потому что я сдавал анализ, у меня есть ещё антитела после болезни, сам переболел уже два раза, очень ужасно. Поэтому это даже тоже не хочется говорить. В моей семье лично вакцинировались уже две моих старших дочери. Поэтому что-то кого призывать именно - мне кажется, люди должны уже сами понять.