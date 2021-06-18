Глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера назвал публикацию информационного агентства CNN о ситуации в республике попыткой дискредитировать отношения между Москвой и Банги.

Глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера назвал публикацию информационного агентства CNN о ситуации в республике попыткой дискредитировать отношения между Москвой и Банги.Администрация президента республики выпустила официальное заявление Туадера, в котором он рассказал, что прозападные издания пытаются посредством информационных атак воздействовать на репутацию двух дружественных государств. Политик связал появление фейковых публикаций с возобновлением двустороннего сотрудничества между Банги и Москвой.Он назвал публикацию скандальной журналистки Клариссы Уорд клеветнической и лживой, а также указал на непрофессионализм «расследователей», которые не посещали республику, однако выпустили сфабрикованный материал о ситуации в стране.«Хотел бы отметить, что представители CNN и The Sentry даже не посетили Центральноафриканскую Республику для точного выяснения всех обстоятельств», — подчеркнул Туадера, заметив, что материал основан исключительно на слухах.Центральноафриканский лидер заметил, что западные журналисты причисляют к «ЧВК Вагнера» российских инструкторов, консультирующих армию ЦАР, что не соответствует действительности. При этом противостоящих местным военнослужащим боевиков журналисты оправдывают, несмотря на их многочисленные преступления против населения.Туадера напомнил, что россияне находятся в ЦАР на законных основаниях, а любые попытки дискредитации действий Москвы в республике должны иметь серьезные обоснования, которых в материале CNN нет.«Присутствие российских инструкторов в ЦАР одобрено Советом Безопасности ООН в ответ на просьбу Москвы о частичной отмене эмбарго на поставки оружия и подписании соглашения о военном сотрудничестве между Центральноафриканской Республикой и Российской Федерацией», — заявил президент республики.Глава государства напомнил псевдорасследователям, что именно при консультативной поддержке россиян войскам ЦАР удалось отвоевать более 80% территории страны и освободить жителей оккупированных ранее городов и районов республики.