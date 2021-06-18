В преддверии Всемирного дня донора вице-спикер ЗС Роман Кавинов поддержал инициативу Молодёжной думы и вместе с её членами сдал кровь. 14 июня во всем мире отмечают Всемирный день донора. ..

В преддверии Всемирного дня донора вице-спикер ЗС Роман Кавинов поддержал инициативу Молодёжной думы и вместе с её членами сдал кровь.14 июня во всем мире отмечают Всемирный день донора. Лозунг 2021 года -«Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь».Поддержать движение захотели члены Молодёжной думы при Законодательном собрании Владимирской области. Многие из них - доноры со стажем.- Я сдаю кровь не в первый раз. Надо воспитывать в себе чувство социальной ответственности. Даже если один раз сдать кровь, это может спасти несколько человеческих жизней , - сказал заместитель председателя Молодёжной думы Павел Черняев.Вице-спикер ЗС Роман Кавинов в этом деле тоже не новичок:- Кровь я сдаю, конечно, не так часто и регулярно, как мои юные коллеги, но опыт такой у меня есть. Это очень доброе дело. Отрадно, что с каждым годом армия доноров прирастает. Я считаю, что сдать кровь -это гражданский долг каждого здорового человека. Если можешь кому-то помочь - помоги. Призываю всех участвовать в этом благом начинании.Быть донором - дело ответственное. За 3 дня -диета: ничего острого, молочного, жареного, естественно, исключён алкоголь. Перед самой процедурой - осмотр врача. Если всё в порядке - допуск к донации. Те, кто сдаёт кровь на постоянной основе, ежегодно проходят диспансеризацию.- Это полезно и для самих доноров. По статистике, они реже страдают сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, - пояснил главный врач областной станции переливания крови Дмитрий Находкин.Доктор рассказал, что Станция переливания крови сейчас работает в обычном режиме. Стать донором может практически любой желающий. Вся информация - на сайте yadonor33online.ru (16+). Там же есть «донорский светофор», который показывает, какие именно компоненты нужнее всего именно на текущий момент.Поскольку нынешняя сдача крови не совсем обычная, а «предпраздничная», доноры пришли не с пустыми руками.- Спасибо нашим медикам за их работу, спасибо донорам крови, что помогают сохранять и спасать жизни многих людей, - сказал Роман Кавинов, вручая подарки.