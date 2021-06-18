Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает вариант открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля, рассказали два источника Forbes. Такое решение власти могут принять, поскольку курорты российского юга оказались перегружены, что способствует распространению коронавируса.

Российский штаб по борьбе с коронавирусом рассматривает вариант открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля, рассказал Forbes источник в одном из профильных ведомств и подтвердил источник в одной из крупнейших авиакомпаний. По словам двух собеседников Forbes, окончательного решения пока нет, но закрытие авиасообщения с Турцией, популярной для отдыха среди россиян, привело к тому, что курорты российского юга оказались перегружены, что может только способствовать дальнейшему распространению коронавируса в России.Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались, — объясняет источник в одном из профильных ведомств. По его данным, может быть открыто семь рейсов в неделю. Пока неизвестно, будут выполнять эти рейсы несколько авиакомпаний или только назначенный перевозчик — Аэрофлот, говорит источник в одной из крупнейших авиакомпаний.Когда будет принято решение - о нем будет сообщено дополнительно, - сообщил представитель оперштаба.Российские власти приняли решение закрыть авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Исключение коснулось только двух рейсов Стамбул — Москва в неделю и вывозных рейсов. В то время в Турции показатели заболеваемости коронавирусом били рекорды — ежедневно в стране выявляли более 50 000 заболевших. Затем запрет российские власти продлевали, сейчас он действует до 21 июня.Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, уровень заболеваемости в Турции идет на спад. За последние сутки там выявили 6221 новый случай заболевания. В России же, напротив, число заболевших растет. В четверг, 17 июня, в России выявили более 14 000 заболевших. Только в Москве к 18 июня число ежедневно выявляемых случаев заболевания может превысить 9000, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом, — заявил он.Ранее о перегреве рынка и резком росте цен на отдых на южном направлении говорила и глава Ростуризма Зарина Догузова. Собеседник Forbes в одном из профильных ведомств отметил, что из-за роста стоимости билетов и туров вариант открытия сообщения с Турцией поддерживается и среди монетарных властей. Например, ЦБ в релизе о повышении ставки 11 июня указывал, что открытие границ является фактором, который может ослабить инфляционное давление благодаря восстановлению потребления зарубежных услуг.Сейчас в Турции находится делегация российских экспертов, которая должна оценить, насколько безопасно для россиян отдыхать в этой стране. С таким же визитом делегация уже посещала Турцию в начале лета, тогда было принято решение продлить запрет на полеты в эту страну до 21 июня.