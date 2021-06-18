В июле на территории России установится идеальная по летним меркам погода. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Паршина пояснила, что погода ..

В июле на территории России установится идеальная по летним меркам погода. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Паршина пояснила, что погода во втором месяце лета будет идеальной, поскольку она соответствует всем климатическим нормам июля. К примеру, на европейской части России дневная температура воздуха составит от 20 до 27 градусов тепла, а на юге – от 28 до 33 градусов. А ночью россиян ждёт комфортная прохлада: от 11 до 16 градусов тепла, сообщает телеканал "".