По повестке в призывной пункт в военкомат Батайска пришел молодой человек в юбке и с розовыми волосами, передает . Сам 22-летний парень себя считает девушкой и даже находится в процессе смены ..

По повестке в призывной пункт в военкомат Батайска пришел молодой человек в юбке и с розовыми волосами, передает "". Сам 22-летний парень себя считает девушкой и даже находится в процессе смены пола. Опубликовавший фотографии пользователь Сети добавил, что молодого человека зовут Роман и он пойдет в ВДВ. Отмечается, что это была шутка – парня отправили домой.