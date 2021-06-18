Репосты, лайки, комментарии. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Что волновало пользователей? Сетевые паблики изучила Мария Платанюк.

Репосты, лайки, комментарии. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Что волновало пользователей? Сетевые паблики изучила Мария Платанюк.Антидороги, новоходы из Судогды, юбилейный Суздаль и белая трава. О сетевом за неделю. Прямо сейчас. Начнём, как пишут в сети, с крика души из "Подслушано Гороховец".Потоп на улице Гагарина, в посёлке Галицы Гороховецкого района. Небольшой водоём угрожает коммуникациям и безопасности.- Вот тут проходит газовая труба к дому, вот скоро она просядет и рванёт.Больная тема - растущие цифры по ковиду. В сети - очереди во владимирской поликлинике. Никакой дистанции. И даже маски не у всех."Подслушано Вязники" обновляет "антирейтинг" дорог. Вот, к примеру, улица Ключевая. "Не пройти". Чревато переломами. Улица Свердлова. Так называемый "асфальт", в котором можно увязнуть. А это "водопад" в городской черте. Он появляется каждый раз во время сильного дождя.А в "Подслушано во Владимире" - образец благоустройства на улице Балакирева. Дорога ведёт в детский сад и школу. А вот новенький асфальт на Сперанского - Нижняя Дуброва. Но, замечают пользователи, ни одной ливнёвки. Поплывём. Полоса препятствий - и на Охотном лугу в Александрове.В кольчугинском паблике чудеса благоустройства. На детской площадке сделали бордюр, который примыкает вплотную к детской горке.И положительный пример из Вязников. Там волонтёры молодежного клуба "Патриот" вместе с жителями благоустроили площадку в микрорайоне Текмаш.А вот в Александрове вандалы разрушили мостки на реке Серой. Здесь, по словам автора видео, отдыхали и взрослые, и дети.А далее - необычное видео из Судогды. Спорту все возрасты покорны.Вот так, к примеру, проводят время женщины из общества "Новоходы". Как рассказывает "Подслушано Судогда", они занимаются скандинавской ходьбой и гимнастикой. Подавая пример всем землякам. Человек должен быть активным, несмотря на цифры в паспорте.Контент диктует и Евро-2021. Пользователей вдохновила победа национальной сборной в поединке с Финляндией. Футбол объединяет. Вот, к примеру, футбол в Суздале. В игре - футбольный клуб "Добрыня".В кадре на этой неделе и юбилейный Суздаль. Местный паблик предлагает пересмотреть выпуск киножурнала "Наш край". Кадры почти полувековой выдержки. Год 1974-й. Суздаль отмечает свой юбилей. До тысячелетия - 5 десятилетий.950 лет. Суздаль отмечает эту дату. Приехали гости из Москвы и Владимира, проходили народные гуляния, справлялись свадьбы.Всю неделю пользователи делились по-настоящему июньскими фото. А вы знаете, почему трава белая?Тополиный пух, словно одеяло, укрыл газоны и тротуары. И, похоже, "пухопад" бьет рекорды. "Иванушкам" нужно переписать строчку про "жара, июль".Тему продолжает видео из "Подслушано Ковров". Почти 25 тысяч просмотров. Сомнительное развлечение.Как выглядит приусадебный участок водяного? Снимок болотных угодий - во владимирском паблике.И по традиции - немного пернатых. Домашние гуси на выгуле - из "Вязники наш город". А также спасённый птенец из "Подслушано во Владимире". Здесь же - дрозд-рябинник собирает дождевых червей.Также в ленту - первые лисички из Судогодского района. И виноградная улитка, которая угощается пекинской капустой.А в финале - НЛО в Коврове. Пользователи вместе гадают, что именно сфотографировала девушка.Ваших необычных фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру "вестийного" WhatsApp. До встречи.