Столичная Госавтоинспекция совместно с ЦОДД Правительства Москвы провели анализ аварийности на крупных магистралях города...

Столичная Госавтоинспекция совместно с ЦОДД Правительства Москвы провели анализ аварийности на крупных магистралях города.По итогам анализа самой аварийной стала Московская кольцевая автодорога. Несмотря на общее снижение количества дорожных аварий на МКАДе на 6,2%, а также количества погибших и раненых в них людей на 39,4% и 12,9% соответственно, проблема безопасности остается актуальной. За 5 месяцев текущего года в дорожных авариях на Московской кольцевой погибли 20 человек.В ДТП на Кутузовском проспекте и Варшавском шоссе погибли 8 человек – по 4 на каждой из магистралей, на Ленинградском шоссе зарегистрировано 3 погибших.При этом, основными причинами, сопутствующими данным ДТП стали:1. несоответствие скорости конкретным условиям движения;2. переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости;3. неправильный выбор дистанции;4. выезд на полосу встречного движения;5. остановка на магистрали в полосе движения.Управление ГИБДД города Москвы призывают всех пешеходов и автомобилистов к проявлению благоразумности при участии в дорожном движении! Помните, что соблюдение ПДД – залог вашей безопасности!