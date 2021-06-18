Тайное голосование на Съезде Единой России пройдет в отдельно стоящем помещении для соблюдения мер эпидемиологической безопасности

Тайное голосование на Съезде "Единой России" пройдет в отдельно стоящем помещении для соблюдения мер эпидемиологической безопасности19 июня в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в Москве пройдет Съезд партии "Единая Россия". Организаторы уделили максимальное внимание мерам эпидемиологической безопасности, что особенно важно в период распространения коронавирусной инфекции.В частности, для тайного голосования будет организовано отдельно стоящее помещение. Организаторы Съезда разделят потоки участников процедуры и попросят их соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, делегаты Съезда смогут воспользоваться санитайзерами для дезинфекции рук и тач-панелей для голосования.Во всех помещениях установят системы для обеззараживания воздуха. Желающие смогут сдать экспресс-тест на COVID-19 в специально организованном для этого пункте.Из-за сложных эпидемиологических условий организаторы решили сократить количество журналистов, которые будут непосредственно освещать работу Съезда "ЕР". Меж тем, трансляция мероприятия будет доступна для всех желающих на официальном сайте партии и в социальных сетях.Отметим, что число делегатов и гостей Съезда также сокращено втрое. Участники заранее должны будут пройти ПЦР тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Организаторы будут раздавать участникам защитные маски каждые полчаса.Напомним, делегаты должны будут утвердить список кандидатов, которые представят "Единую Россию" на сентябрьских выборах.