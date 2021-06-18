На Украине не все довольны итогами переговоров президентов России и США. В Киеве от заокеанских хозяев явно ждали большего.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2021-ukrainskij-politolog-soskin-bajden-prines-ukrainu-v-zhertvu-putinu-.html" target="_blank">Украинский политолог Соскин: Байден принес Украину в жертву Путину </a> - На Украине не все довольны итогами переговоров президентов России и США. В Киеве от заокеанских хозяев явно ждали большего.
[url=https://33live.ru/novosti/18-06-2021-ukrainskij-politolog-soskin-bajden-prines-ukrainu-v-zhertvu-putinu-.html]Украинский политолог Соскин: Байден принес Украину в жертву Путину [/url] - На Украине не все довольны итогами переговоров президентов России и США. В Киеве от заокеанских хозяев явно ждали большего.