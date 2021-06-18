Управление гражданской защиты города Владимира информирует: с 9.00 18 июня до особого распоряжения на территории города устанавливается особый противопожарный режим.

Управление гражданской защиты города Владимира информирует: с 9.00 18 июня до особого распоряжения на территории города устанавливается особый противопожарный режим.Особый режим связан с установлением сухой, жаркой погоды и повышением пожарной опасности, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, сохранения жизни и здоровья населения города.В период особого противопожарного режима на территории города в целях обеспечения пожарной безопасности:- установлен запрет на посещение гражданами лесов;- ограничен въезд в лесные массивы транспортных средств;- запрещается пользование открытым огнем на территориях парковых зон;- запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, сжигание мусора и сухой травянистой растительности, в том числе в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.Пресс-служба администрации области обращает внимание, что неконтролируемое выжигание травы и мусора, неосторожное обращение с огнем в лесах, лесопарковой зоне (курение, брошенная спичка, незатушенный костер) может привести к непоправимым последствиям - лесным пожарам, и, как следствие, гибели людей, имущества.В целях предотвращения тяжелых последствий, связанных с пожарами, убедительная просьба:- не зажигайте сухую траву;- не разводите костры;- имейте в своих домах первичные средства пожаротушения (огнетушители, емкости с водой, шанцевый инструмент, песок и т.д.);- не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;- строго соблюдайте меры пожарной безопасности.Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа от 2000 рублей на граждан и до 200000 рублей на юридических лиц. В особый противопожарный режим штрафы увеличиваются вдвое!В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01», по сотовому телефону «101», укажите точно адрес и место пожара.В случае обнаружения лесного пожара сообщите об этом в департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области - 8 (4922) 45-90-02, 45-90-06 (круглосуточно).