Компания «АДМ» рассказала свою версию событий, касающуюся ухода компании с шести автобусных маршрутов. «31 мая контракты истекли. Предприятие направило в адрес управления транспорта ..

Компания «АДМ» рассказала свою версию событий, касающуюся ухода компании с шести автобусных маршрутов.«31 мая контракты истекли. Предприятие направило в адрес управления транспорта уведомление о том, что с 1 июня должно прекратить обслуживание маршрутов. Руководствуясь принципами добросовестности и ответственности, мы попросили предоставить график их передачи. Во избежание претензий со стороны надзорных ведомств контракты должны быть продлены до даты передачи рейсов», - пояснили в организации.С 1 июня перевозчик продолжил обслуживать маршруты № 7С, 12С, 15, 20С, 21С, 22 и 32 без заключённых контрактов, а также оплаты за перевозку льготных категорий граждан на социальных автобусах.«Фактически, мы возили людей за свой счёт. У нас нет ни юридических прав, ни финансовой возможности продолжать деятельность на указанных маршрутах, уведомив управление транспорта мы продолжаем работать на двух оставшихся - №26 и 28», - пояснили в пресс-службе «АДМ».Напомним, что из-за отсутствия перевозчика по маршрутам №№ 15, 20 С, 21 С и 22, во Владимире ввели - №№ 19 С и 30 С.Утром 18 июня владимирцы уже на их график. Жители Энергетика, Пиганово, Мосино и Спасское пишут, что если раньше с интервалом в 15-20 минут ходили два маршрута, то теперь – всего один. Это создаёт определённые неудобства.«Автобусы едут битком. Это ещё хорошо, если успел втиснуться. Жара тоже не добавляет комфорта», - горожане.Напомним, что ранее пресс-служба горадминистрации сообщила о том, что транспортная компания обслуживать шесть рейсов.