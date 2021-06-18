В бассейне фитнес-клуба в Михайловском проезде в центре Москвы было обнаружено тело посетителя, передает, . По появившейся в Сети информации, в воде тело провело около часа. Обстоятельства ..

В бассейне фитнес-клуба в Михайловском проезде в центре Москвы было обнаружено тело посетителя, передает, . По появившейся в Сети информации, в воде тело провело около часа. Обстоятельства произошедшего теперь предстоит выяснить прокуратуре.