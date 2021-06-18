В бассейне фитнес-клуба в Михайловском проезде в центре Москвы было обнаружено тело посетителя, передает, . По появившейся в Сети информации, в воде тело провело около часа. Обстоятельства ..
<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2021-v-bassejne-fitnes-kluba-v-moskve-nashli-trup.html" target="_blank">В бассейне фитнес-клуба в Москве нашли труп</a> - В бассейне фитнес-клуба в Михайловском проезде в центре Москвы было обнаружено тело посетителя, передает, . По появившейся в Сети информации, в воде тело провело около часа. Обстоятельства ..
[url=https://33live.ru/novosti/18-06-2021-v-bassejne-fitnes-kluba-v-moskve-nashli-trup.html]В бассейне фитнес-клуба в Москве нашли труп[/url] - В бассейне фитнес-клуба в Михайловском проезде в центре Москвы было обнаружено тело посетителя, передает, . По появившейся в Сети информации, в воде тело провело около часа. Обстоятельства ..