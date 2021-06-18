В ходе следствия причиненный собственнику ущерб был возмещен в полном объеме.

В феврале текущего года в МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение о пропаже усилителя звука и набора инструментов. Собственник рассказал полицейским, что имущество хранилось в багажнике его «ВАЗ 2107», который был вскрыт.Противоправные действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одной из торговых точек.Причиненный собственнику ущерб превысил 10 000 рублей.Через несколько недель в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 22-летний житель Вязниковского района.Фигурант сознался в содеянном, пояснив, что вскрыл багажник, забрал из него имеющее ценность имущество, которое спрятал в сугробе, после чего отправился отдыхать в бар. Прежде, чем вернуться домой, злоумышленник забрал усилитель, который сначала установил на свой автомобиль, а затем решил продать. Набор инструментов остался в снегу.В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.